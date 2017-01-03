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В Украине будут выпускать винтовку M16 http://www.segodnya.ua/img/article/7853/25_main.1483443281.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/25_tn.1483443281.jpg Украина Изготовление оружия по стандарту НАТО – важная часть развития и реформирования украинского ОПК

В Украине будут выпускать винтовку M16

Сегодня, 13:33

Изготовление оружия по стандарту НАТО – важная часть развития и реформирования украинского ОПК

Фото: riflescopeguide.com
Фото: riflescopeguide.com

Госпредприятие "Укроборонсервис", входящее в "Укроборонпром", и американская компания Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", первым проектом станет винтовка M16.

"Первым оружием, которое по  пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО – важная часть развития и реформирования украинского ОПК", – сообщил глава  "Укроборонсервиса" Сергей Микитюк.

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Подписание меморандума. Фото ukroboronprom.com.ua

Aeroscraft специализируется на производстве инновационных воздушных судов, сторожевых башен и стрелкового оружия.

Напомним, "Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года. Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица", и также беспилотный броневик "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. 
нато, ВСУ, винтовка, Укроборонсервис, укроборонпром

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Источник:

"Сегодня"

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