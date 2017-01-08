В Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – ГСЧС

В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования

По состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "112 Украина".

Согласно сообщению, в этих областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области. Исключение составляет в Одесской области дорога Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств.

При этом добавляется, что в Днепропетровской области сняли ограничения на движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

Также ранее были сняты ограничения на движение транспорта в Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что в ближайшие дни в Украину придет небольшое потепление.