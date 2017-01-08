Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
В Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – ГСЧС http://www.segodnya.ua/img/article/7863/52_main.1483879669.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/52_tn.1483879669.jpg Украина В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования

В Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – ГСЧС

Сегодня, 14:44

В Одесской, Кировоградской и Черкасской областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования

Непогода усожнила передвижение. Фото: dsns.gov.ua
Непогода усожнила передвижение. Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "112 Украина".

Согласно сообщению, в этих областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области. Исключение составляет в Одесской области дорога Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств.

При этом добавляется, что в Днепропетровской области сняли ограничения на движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

Также ранее были сняты ограничения на движение транспорта в Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что в ближайшие дни в Украину придет небольшое потепление.
Украина, погода, дороги, ограничение, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – ГСЧС". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Непогода в Украине. Фото: Соцсети

Укргидрометцентр дал ободряющий прогноз погоды на ближайшие дни

Сегодня, 12:34

Как отмечается, погоду в Украине будет определять влажный преимущественно холодный воздух

Общество

Сильные морозы отступят в понедельник. Фото: classmedia.by

Спасатели рассказали, когда в Украине отступят сильные морозы

Сегодня, 10:12

Погода начнет улучшаться в начале недели

Украина

Люди остались без света. Фото: И. Варламов

Снег и ветер оставили без света десятки населенных пунктов в Украине

Сегодня, 10:02

Больше всего пострадали жители Одесской области

Мир

Снегопады вызвали хаос в Европе. Фото: 112 Украина

Метели и снегопады парализовали Европу - The Guardian

Сегодня, 10:01

Согласно прогнозам, некоторым странам ЕС стоит ждать еще больших похолоданий.

Общество

В Украине мороз. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине: снег, гололед и сильные морозы

Сегодня, 09:24

В Киеве прогнозируется сильный снег, температура днем от -9 до -11 градусов

Запад

Транспорт не выдерживает морозов. Фото: davaypoedem.com

Во Львове из-за мороза произошел транспортный коллапс

Сегодня, 08:05

Директор одного из предприятий-перевозчиков пояснил, что автобусы работают на дизеле, который не выдерживает температуры ниже -15°С

Мир

Снег в Германии. Фото: AFP

В Европу пришли аномальные холода

Сегодня, 08:53

Холоднее всего было в горах Лапландии - на границе между Швецией и Финляндией

Другие регионы

В Чернигове спсатели всю ночь боролись с масштабным пожаром

Вчера, 16:23

Пламя успело распространиться на значительную площадь

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.