В Украине может появиться новый корвет за миллиард гривен

Правительство намерено профинансировать строительство нового корвета для ВМС Украины, которое обойдется в один миллиард гривен. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины Игорь Павловский, передает NewsOne.

По его словам, правительство намерено восстановить государственную оборонную программу, в которой будут предусмотрены средства для нового украинского корвета. Он уточнил, что на возведение морского судна в нынешнем году будет выделено 1 миллиард гривен.

На сегодняшний день представители оборонного ведомства ведут переговорный процесс с Черноморским судостроительным заводом для переуступки контракта, заключенного еще в 2009 году.

Как отметил Павловский, что заняться строительством нового корвета захотели четыре украинских компании. Среди них и николаевское предприятие Исследовательско-проектный центр кораблестроения.