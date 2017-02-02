В Украине может появиться новый корвет за миллиард гривен
Правительство намерено реанимировать государственную оборонную программу, которая позволит построить новый украинский корабль
Правительство намерено профинансировать строительство нового корвета для ВМС Украины, которое обойдется в один миллиард гривен. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины Игорь Павловский, передает NewsOne.
По его словам, правительство намерено восстановить государственную оборонную программу, в которой будут предусмотрены средства для нового украинского корвета. Он уточнил, что на возведение морского судна в нынешнем году будет выделено 1 миллиард гривен.
На сегодняшний день представители оборонного ведомства ведут переговорный процесс с Черноморским судостроительным заводом для переуступки контракта, заключенного еще в 2009 году.
Как отметил Павловский, что заняться строительством нового корвета захотели четыре украинских компании. Среди них и николаевское предприятие Исследовательско-проектный центр кораблестроения.
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