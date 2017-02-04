В Украине на 25 лет запрещена охота на лосей

Сегодня, 10:14

Министр Семерак подписал соответствующий приказ, но отметил, что страна опоздала с таким мораторием 

В стране запретили убивать лосей. Фото: pixabay.com
В стране запретили убивать лосей. Фото: pixabay.com

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым в стране на 25 лет вводится мораторий на охоту на лосей.

"Мораторию на отстрел лося быть. С сегодняшнего дня охота на этих животных на протяжении 25 ближайших лет на территории Украины запрещена", – написал министр на своей страничке в Фейсбуке.

Он пояснил, что приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет и обязывает Государственную экологическую инспекцию Украины осуществлять государственный надзор за соблюдением режима этого запрета.

Кроме того, документ предусматривает разработку программы воспроизводства популяции лося европейского (Alces alces) в Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и мониторинга (с участием ученых) состояния популяции этого животного.

С таким мораторием Украина опоздала "лет на 20-30", считает министр. Он привел данные, согласно которым популяция лосей в стране насчитывает от двух тысяч особей до шести тысяч, тогда как в Беларуси и Польше – около 30 тысяч.
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"Сегодня"

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