В Украине начали печатать инструкции к лекарствам шрифтом Брайля

Сегодня, 18:05

Инструкции к лекарственным препаратом будут выдавать покупателям, но каждый сможет ознакомиться с ними в аптеке


В Украине начали печатать инструкции к лекарствам, книги и даже игрушки со шрифтом Брайля, используя 3D-принтер. Как сообщается, первые в Украине инструкции, напечатанные шрифтом Брайля, представили в аптечной сети столицы.

"Эти инструкции очень нужны для того чтобы ориентироваться в лекарствах. Поэтому обычно у аптекаря нет времени прочитать тебе инструкцию, так это очень полезное дело, очень вдачни", – рассказала Марина Потеляхина – незрячий.

Инструкции шрифтом Брайля пока не выдавать покупателям, но каждый желающий может воспользоваться ими в аптеке. Сейчас напечатали 2 комплекта, в каждом по 87 рецептов. Один останется в Киеве, другой поедет в Одессу. Выбирали препараты по популярности – среди них обще применяемые и специализированные лекарства.

Между тем, в Ровно пошли еще дальше – начали печатать шрифтом Брайля игрушки, игры и книги. Выполняют такие работы на 3D-принтере. Изделия уже испытали в Ровенском саду для детей с нарушениями зрения.

Такие игрушки в Украине изготовят впервые. Для этого в ровенской библиотеке, где и печатают изделия, специально купили 3D-принтер.

"Мы долго выходили на это, мы начали печатать кубики и пришли к рекомендациям тифлопедагогов, потому что оно действительно впервые, и мы не знаем какое оно правильное должно быть", – рассказал руководитель Всеукраинской общественной организации инвалидов по зрению "Генерация успешного действия" в Ровно.

Такие инициативы – настоящий прорыв в мире незрячих, отмечают в украинском обществе слепых, и признают, что больше внимания таким людям должны уделить и на государственном уровне.

"Не хватает пенсий, не хватает рабочих мест. Пенсия порядка 1500 грн, у нас нет госзаказа, если у нас раньше работало 25 тыс. инвалидов по зрению в системе УТОС, на сегодняшний день работает 3,5 тыс.", – отметил заместитель председателя Украинского союза слепых Александр Осадчий .
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"Сегодня"

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