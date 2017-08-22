Во многих областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами порывы ветра и шквалы

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 22 августа в отдельных районах северных и центральных областей пройдут дожди с грозами.

"22 августа в Украине грозы, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные дожди, местами шквалы 17-22 м / с; на Правобережье страны местами порывы ветра 15-20 м / с", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Фото: meteo.gov.ua

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К концу дня 22 августа в Киеве также ожидаются грозы и порывы ветра скоростью 15-20 м / с.

Напомним, в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют снижение температуры до 20 градусов тепла, а в конце недели может вернуться жара. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.