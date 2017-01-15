В Украине объявлено штормовое предупреждение
Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице
В Украине сегодня, 15 января объявлено штормовое предупреждение.
На дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.
Как сообщалось, в Закарпатской и Львовской областях из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов.
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