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В Украине объявлено штормовое предупреждение http://www.segodnya.ua/img/article/7883/29_main.1484464268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/29_tn.1484464268.jpg Украина Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 09:06

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице

В Украину идет шторм. Фото: из открытых источников
В Украину идет шторм. Фото: из открытых источников

В Украине сегодня, 15 января объявлено штормовое предупреждение.

На дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

Как сообщалось, в Закарпатской и Львовской областях из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов.
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