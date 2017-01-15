В Украине объявлено штормовое предупреждение

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице

В Украине сегодня, 15 января объявлено штормовое предупреждение.

На дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

Как сообщалось, в Закарпатской и Львовской областях из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов.