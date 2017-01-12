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В Украине от холода умерли 40 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7876/59_main.1484226831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/59_tn.1484226831.jpg Украина Лишь за последние сутки от переохлаждения погибли 11 человек

В Украине от холода умерли 40 человек

Сегодня, 15:13

Лишь за последние сутки от переохлаждения погибли 11 человек

Жертвами морозов в Украине стали уже 40 человек. Фото: из открытых источников
Жертвами морозов в Украине стали уже 40 человек. Фото: из открытых источников

В Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 – за последние сутки. Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Тимошенко, передает Корреспондент.

"К сожалению, есть 40 смертельных случаев. Еще вчера было 29 человек... Из 40 в медицинских учреждениях умерли три человека, на улице – 27 человек и 10 – в домах.. Причиной этих смертей стало употребление алкоголя и замерзание после этого ", – сказала Тимошенко.

Наибольшее количество умерших от холода зафиксировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.

Также, за медицинской помощью по состоянию на утро четверга обратились 869 человек, из них госпитализированы 753 человека.

Как сообщалось, в Европе жертвами сильных морозов стали более 60 человек.
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