В Украине отмечают День памяти героев Крут (видео)
События на ТК Украина
Подвиг молодых людей сегодня почтили первые лица страны
Сегодня в Украине – памятный день. 99 лет назад четыреста киевских курсантов, студентов и гимназистов на несколько дней остановили четырехтысячное ударное подразделение Красной гвардии на подступах к Киеву – столице Украинской народной республики.
Подвиг молодых людей сегодня почтили первые лица страны. Они возложили цветы у церкви на Аскольдовой могиле, где похоронены убитые большевиками юноши. Президент Пётр Порошенко в своём обращении отметил, что герои Крут тогда спасли молодую украинскую государственность и поблагодарил современных героев, защищающих Украину сейчас.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине отмечают День памяти героев Крут (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии