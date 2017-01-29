В Украине отмечают День памяти героев Крут (видео)

Сегодня в Украине – памятный день. 99 лет назад четыреста киевских курсантов, студентов и гимназистов на несколько дней остановили четырехтысячное ударное подразделение Красной гвардии на подступах к Киеву – столице Украинской народной республики.

Подвиг молодых людей сегодня почтили первые лица страны. Они возложили цветы у церкви на Аскольдовой могиле, где похоронены убитые большевиками юноши. Президент Пётр Порошенко в своём обращении отметил, что герои Крут тогда спасли молодую украинскую государственность и поблагодарил современных героев, защищающих Украину сейчас.

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