В Украине перевозчики поднимают тариф: в каких городах и насколько (видео)

Люди не в восторге от новых цен, но перевозчики обещают улучшить качество услуг

Проезд дорожает. По всей стране перевозчики поднимают тариф – из-за цен на бензин и повышения минимальной зарплаты.

Тернополь

Теперь билет в маршрутных такси Тернополя стоит четыре гривны и три – в троллейбусах. Но куда ощутимее изменились цены на проезд по области.

Львов

В течение недели подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах во Львовской области. В транспорте уже развесили объявления.

Подорожание проезда для львовян не стало сюрпризом. Общественные слушания провели в конце года. Взамен перевозчики пообещали улучшить качество услуг.

А подорожание проезда оправдывают повышением минимальной зарплаты, новыми налогами и растущей стоимостью обслуживания машин.

"Солярка подорожала. Я заправлял машину по 16, а сейчас уже по 23", – сказал Богдан Чебрис, частный перевозчик.

Харьков

"Для нас дороговато. У нас не такая большая зарплата. Нам дорого", – жалуется Галина, жительница Харькова.

Так реагируют харьковчане. Билет в метро в городе планируют поднять до четырех гривен, а поездка в наземном электротранспорте подорожает на 50 копеек. Со сроками повышения в мэрии пока не определились.

"А куда деваться, не будешь же ходить пешком", – сказала Ольга Ефимова, жительница Харькова.

Черкассы

А в Черкассах перевозчики поднимут цены в конце января. При этом проезд там все равно останется самым дешевым в регионе. Маршрутки подорожают на гривну, а троллейбусы – на пятьдесят копеек полутора до двух гривен.

"Какая на сегодняшний день рентабельность у автоперевозчиков? Она не удовлетворяет автоперевозчиков, потому что знаем – транспорт стареет, нужны запасные инструменты, которые растут в ценах, нужно повышать минимальную зарплату", – объяснила Людмила Гуриненко, заместитель директора департамента экономики и развития Черкасского городского совета.

"В свете того, что повышается стоимость всего, то видимо это закономерно", – отметила Наталья, жительница Черкасс.

В мэрии напоминают – тарифы не пересматривали с 2011 года. И предупреждают, этот скачок – не последний. Дальше цены будут поднимать из-за стоимости горючего и доллара.

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