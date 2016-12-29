В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС (фото)

Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины

В Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа "Кентавр".

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook.

"Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.





"Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

Командующий ОМВД вице-адмирал Игорь Воронченко отметил "незаурядному значении для развития флота и укрепление обороноспособности страны продолжение строительства боевых кораблей и катеров".

Он поблагодарил коллектив ПАО "Завод "Ленинская кузница" за плодотворное сотрудничество. По словам Воронченка, ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли все испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность выполнять задачи по назначению.

"В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", – добавил Воронченко.



