Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/84_main.1482955147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/84_tn.1482955147.jpg Украина Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины  

В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС (фото)

Вчера, 21:58

Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины

 

В Украине построят два десантных катера &quot;Кентавр&quot; для нужд ВМС, фото Facebook
В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС, фото Facebook

В Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа "Кентавр".

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook.

"Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.


"Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

Командующий ОМВД вице-адмирал Игорь Воронченко отметил "незаурядному значении для развития флота и укрепление обороноспособности страны продолжение строительства боевых кораблей и катеров".

Он поблагодарил коллектив ПАО "Завод "Ленинская кузница" за плодотворное сотрудничество. По словам Воронченка, ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли все испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность выполнять задачи по назначению.

"В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", – добавил Воронченко.
строительство, завод, ВМС, церемония, Бердянск, ВСУ, катер, укрепление, сотрудничество, коллектив, испытания, задачи

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Новейшие бронекатера "Аккерман" и "Бердянск" вошли в состав Военно-морских сил Украины

7 Декабря, 08:50

Командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что эти катера являются первенцами больших преобразований

Одесса

Кроме ракет, ВСУ испытали бронированные катера

1 Декабря, 23:03

Катера успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали сооружения береговой обороны и бронированную технику, корабли и средства воздушного нападения условного противника

Украина

Украинские пограничники испытали модернизированный патрульный катер

19 Августа, 18:15

Катер оснащен современным навигационным оборудованием и средствами связи

Украина

Новый катер. Фото: Госпогранслужба

Госпогранслужба показала испытания нового скоростного катера

19 Августа, 10:27

Сейчас осуществляются конечные настройки оборудования по результатам ходовых испытаний

Одесса

Фото: пресс-центр Госпогранслужбы

Одесские моряки спасли катер с украинцами, которых унесло в открытое море

7 Августа, 05:27

Помощь понадобилась катеру с тремя гражданами Украины на борту

Наука и Технологии

Робокатер, вооруженный торпедами: гроза подлодок

4 Июля, 05:57

Главным и крайне необычным свойством «Чайки» является ее миссия по уничтожения подлодок

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.