В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС (фото)
Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины
В Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа "Кентавр".
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook.
"Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.
"Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.
Командующий ОМВД вице-адмирал Игорь Воронченко отметил "незаурядному значении для развития флота и укрепление обороноспособности страны продолжение строительства боевых кораблей и катеров".
Он поблагодарил коллектив ПАО "Завод "Ленинская кузница" за плодотворное сотрудничество. По словам Воронченка, ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли все испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность выполнять задачи по назначению.
"В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", – добавил Воронченко.
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