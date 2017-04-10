В Украине появилась диалоговая полиция

Вчера, 18:05

Полицейские-переговорщики будут работать в 10 областях Украины

Копы должны с помощью разговоров не допустить драки. Фото И. Серов
Копы должны с помощью разговоров не допустить драки. Фото И. Серов

Накануне Евровидения в украинской полиции появилось новое подразделение, аналогичное европейскому — "диалоговая полиция". "Это подразделение, которое первым идет общаться с толпой, чтобы предупредить возможный конфликт и усилить полицию", — рассказал нам советник по вопросам обеспечения общественного порядка в консультативной миссии ЕС Некулай Опра. "Сегодня" побывала на презентации этой структуры и увидела, как будут работать эти копы, которых пока что в Украине всего 120 человек.

Во время демонстрации отрабатывалась ситуация, когда в людном месте в Киеве собрались митингующие, заблокировавшие доступ к жилому дому местным жителям. Когда последние попытались вступить с ними в словесную перепалку, за дело взялись копы.

"Ради вашей безопасности мы советуем вам пройти к дому с другой стороны", — ответила местным жителям полицейская Инна Глега. "Может проведете?" — попросил ее участник презентации. "Не могу оставить рабочее место", — сказала полицейская и направила людей в обход. Если какая-то из сторон будет сопротивляться, новые полицейские так же, как и обычные, применят силу, о чем должны предупредить.

"Такие полицейские-переговорщики будут работать в 10 областях Украины. То есть по несколько человек в Одессе, Харькове, Хмельницком, Львове, Запорожье, больше всего, 10 человек, — в Киеве", — рассказал "Сегодня" замглавы Нацполиции Александр Фацевич.
МВД, Евровидение, митинг, полиция, разговор, диалог, копы

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине появилась диалоговая полиция". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Уличный вор, пытаясь скрыться с добычей, сам прибежал в полицию

Вчера, 16:30

Грабитель при попытке скрыться забежал на территорию полицейского участка, где и был задержан

Запад

Фото: antikor.com.ua

На Закарпатье на взятке "поймали" директора автошколы

Вчера, 16:05

За 700 долларов мужчина  пообещал выдать водительское удостоверение, злоумышленника поймали с поличным 

Происшествия

Полицейские поймали пьяного водителя на авто с российскими дипломатическими номерами. Фото: из открытых источников

Полиция в Киеве задержала пьяного сотрудника консульства России

Вчера, 09:43

Нетрезвый водитель ехал на автомобиле с дипломатическими номерами РФ

Одесса

Полиция готовится к мероприятиям в Одессе. Фото: AFP

Полиция обещает жестко реагировать на провокации в Одессе

9 Апреля, 19:28

Активисты собираются возлагать цветы к памятникам, а копы с подкреплением готовы к стычкам  

Происшествия

Нападавших было двое. Фото: expertcentre.ru

В Киеве грабители напали на девушку с электрошокером

9 Апреля, 15:07

Пострадавшая хотела продать телефон через интернет

Харьков

Вандалы, сорвавшие баннер в центре Харькова с фото погибших бойцов, сами явились в полицию

8 Апреля, 08:24

Сейчас проверяется правдивость этих показаний, устанавливается местонахождение третьего фигуранта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования