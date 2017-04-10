В Украине появилась диалоговая полиция

Накануне Евровидения в украинской полиции появилось новое подразделение, аналогичное европейскому — "диалоговая полиция". "Это подразделение, которое первым идет общаться с толпой, чтобы предупредить возможный конфликт и усилить полицию", — рассказал нам советник по вопросам обеспечения общественного порядка в консультативной миссии ЕС Некулай Опра. "Сегодня" побывала на презентации этой структуры и увидела, как будут работать эти копы, которых пока что в Украине всего 120 человек.

Во время демонстрации отрабатывалась ситуация, когда в людном месте в Киеве собрались митингующие, заблокировавшие доступ к жилому дому местным жителям. Когда последние попытались вступить с ними в словесную перепалку, за дело взялись копы.

"Ради вашей безопасности мы советуем вам пройти к дому с другой стороны", — ответила местным жителям полицейская Инна Глега. "Может проведете?" — попросил ее участник презентации. "Не могу оставить рабочее место", — сказала полицейская и направила людей в обход. Если какая-то из сторон будет сопротивляться, новые полицейские так же, как и обычные, применят силу, о чем должны предупредить.

"Такие полицейские-переговорщики будут работать в 10 областях Украины. То есть по несколько человек в Одессе, Харькове, Хмельницком, Львове, Запорожье, больше всего, 10 человек, — в Киеве", — рассказал "Сегодня" замглавы Нацполиции Александр Фацевич.