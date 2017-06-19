В Украине появились мобильные группы по борьбе с домашним насилием: как они будут работать и чего смогут добиться

Министерство внутренних дел запустило пилотный проект полицейской сети по противодействию домашнему насилию – "ПОЛИНА". Первые мобильные группы будут работать в отдельных районах Киева и Одессы, а также в Северодонецке. Впрочем, предпринять они смогут ровно такие же действия, как и раньше из-за того, что их полномочия регламентируются одним и тем же законом, отмечает юрист.

Главными задачами Национальной полиции в этой сфере являются своевременное обнаружение случаев домашнего насилия, правильное реагирование, обеспечение достаточной защиты пострадавших и предупреждение повторения подобного в будущем.

В Украине становится известно только о 10% всех случаев домашнего и гендерно обусловленного насилия, рассказала заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева. Пострадавшие очень редко сообщают об этих фактах по разным причинам. Жертвы таких действий боятся и осуждения общественности и того, что насилие повторится снова, отмечает она.

Мы хотим сделать так, чтобы своевременное выявление случаев домашнего насилия стало априори действенным

"Каждый день десятки женщин со всей Украины обращаются за помощью. Они даже не просят защиты, потому что они не верят в то, что смогут его получить. Они просят правовой помощи или, хотя бы, место, где они смогут спрятаться на время со своим ребенком. Они просто хотят, чтобы кто-то поддержал их и сказал, что они не одни в этой проблеме, – говорит Деева, – Мы хотим сделать так, чтобы своевременное выявление случаев домашнего насилия стало априори действенным. Для того, чтобы, начиная с диспетчера 102 и заканчивая патрульной полицией, мобильными группами, социальными сотрудниками, все имели четкий алгоритм взаимодействия между собой ради безопасности пострадавшего", – говорит Деева.

Новые мобильные группы, которые начинают работу в рамках пилотного проекта, в большинстве будут сформированы из женщин-офицеров из подразделений превенции (участковых офицеров и ювенальной превенции), следователей, уголовного розыска и патрульных, которые прошли отбор и специальную подготовку.

"Группы будут работать по четким алгоритмом взаимодействия с операторами линии 102, патрульной полицией и социальными службами. В основе алгоритма практика case management — персонализированный подход к работе с пострадавшими в каждом отдельном случае с учетом их интересов и лучших мировых практик", – сказала Деева.

После обращения на линию 102 первым на вызов приедет экипаж патрульной полиции, который будет заниматься первичным фиксирование произошедшего. Потом – участковый офицер полиции, а если в событии задействован ребенок – то и сотрудники ювенальной превенции. Если было совершено уголовное преступление, то приедут также и следователи и сотрудники уголовного розыска, рассказывает заместитель начальника отдела участковых офицеров полиции управления превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан.

Инфографика: mvs.gov.ua

Но пока мобильные группы будут функционировать только в трех городах – в Дарницком районе Киева, в Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецк (Луганская область). Первые итоги их работы будут подведены в октябре 2017 года, после чего проект будет расширяться на всю Украину.

Мобильные группы могут работать только в рамках закона: за насилие предусмотрены общественные работы или административный арест

На сегодняшний момент вопрос домашнего насилия в Украине регулируется только на уровне Кодекса Украины об административных правонарушениях, говорит юрист, сотрудник юридической компании "Касьяненко и партнеры" Ирэна Числовская. В виде наказания за подобные действия Кодекс предусматривает 30-40 часов общественных работ или арест на срок до семи дней. Если в течение года акт насилия повторяется, виновнику грозит от 40 до 60 часов общественных работ и арест на срок до 15 суток. И нормы этого закона будут определять работу мобильных групп так же, как определяли и работу других подразделений полиции ранее, отмечает она.

Мобильные группы будут делать то же самое, что делали до этого сотрудники полиции в силу закона, в силу полномочий, которые на них возложены

"Мобильные группы будут делать то же самое, что делали до этого сотрудники полиции в силу закона, в силу полномочий, которые на них возложены, – говорит она, – За рамки действующего на сегодняшний день законодательства они не перешагнут".

По мнению юриста, пилотный проект планируется под законопроекты, которые на данный момент есть в Верховной Раде и прошли первое чтение. Речь идет о проекте закона №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" и №4952 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию, и борьбе с этими явлениями".

Так, проект закона №5294 предусматривает расширение полномочий Национальной полиции. Полицейские смогут выдавать срочное запретительное предписание в отношении обидчика, то есть, например, приказать срочно ему покинуть дом, запретить контактировать с пострадавшей. Такое предписание дается на 10 суток, отмечает Числовская. Также полиция сможет поставить обидчика на профилактический учет, проводить с ним профилактическую работу. Также проект закона предусматривает введение Единого государственного реестра случаев домашнего насилия, в котором будет фиксироваться случай насилия, виновник и описание произошедшей ситуации. И этот реестр будет в доступе и у органов опеки, службы по защиты детей, полиции.

"На этих мобильных группах планируют попробовать, как будет работать законопроект, за который, в принципе, проголосуют, потому что он рекомендован к принятию на европейском уровне", – отмечает эксперт.

Законопроект № 4952 предусматривает внесение ряда изменений в Уголовный Кодекс Украины – детализация статей, связанных с избиением, изнасилованием, а также введение уголовной ответственности за домашнее насилие, а именно ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Это позволит проводить расследование таких случаев правоохранительными органами и выносить приговоры, отмечает Числовская.