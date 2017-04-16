В Украине появился яркий клип с украинским спецназом

Сегодня, 17:37

Песня "Тихо пришел, тихо ушел" отражает суть работы специальных подразделений во время выполнения боевых задач


Военное телевидение Украины подготовило клип под песню Riffmaster "Тихо пришел, тихо ушел" с участием украинского спецназа. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале "5 канала".

Отмечается, что данное видео посвящено бойцам подразделений специального назначения.

На видео можно увидеть, как они работают, выполняя различные боевые задачи. Также стоит обратить внимание на их не типичное для остальных родов войск вооружение.

Напомним, ранее в Турции также смонтировали красивый видеоклип об украинской армии.

Кроме того, волонтеры из всеукраинского объединения The People’s Project создали впечатляющий клип, посвященный второй годовщине Иловайской трагедии.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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