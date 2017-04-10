В Украине рассказали об опасности энергоэкономных лампочек
Украинцев призывают не выбрасывать их просто в мусор, а сдавать на утилизацию
Энергоэкономные лапмы должны утилизироваться с помощью специальных технологий, так как содержат в себе ртуть, которая опасна для человека.
За год население Украины покупает около 30 миллионов ламп. Все они, после отработанного срока годности, идут на свалку, а их вредные компоненты попадают в грунтовые воды. И, несмотря на то, что ртути в них меньше, чем в термометре, угрозы экологии и здоровью человека от этого не уменьшается.
Нюанс с лампами в том, что ртуть там в парообразном состоянии, что приводит к очень легкому вдыханию, если лампа разбивается.
Компании, которые занимаются сбором таких ламп для утилизации, призывают украинцев ответственно к этому подходить и не выбрасывать их просто в мусор.
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