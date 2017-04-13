В Украине разгорается телевизионный скандал
Как отмечается, претензии в адрес канала "Украина" регулярно звучат в эфире канала "1+1"
Телевизионный скандал. Народные депутаты и активисты обвиняют канал "Украина" в трансляции якобы российских сериалов. Причем претензии регулярно звучат в эфире канала "1+1". Почему так активны конкуренты, справедливы ли упреки и что такое на самом деле "копродакшен" в кинобизнесе, выясняли корреспонденты "Сегодня".
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