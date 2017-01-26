В Украине разоблачили масштабную схему угона VIР-авто: все подробности (фото,видео)

Банда орудовала в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. За период деятельности преступная группировка стала практически "монополистом", управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Помогал организатору – подполковник милиции на пенсии

В Украине разоблачили масштабную схему похищения элитных иномарок с последующим возвращением за вознаграждение в десятки тысяч долларов.

Жертвами банды, которая занималась 99% всех угонов в стране, стали деятели культуры, спорта, предприниматели, политики, разного ранга чиновники и даже криминальные авторитеты. Сумма причиненного ущерба за несколько лет составляет десятки миллионов гривен.

Как сообщает на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, по имеющейся у следствия информации, группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Кроме того, только в 2016 году и только в Киеве этой "фирмой" было возвращено за вознаграждение владельцам 67 авто, похищенных другими преступными группировками.

Банду возглавил бывший курсант Академии внутренних дел. Организатором аферы оказался киевлянин 1979 года, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, исключен из вуза за употребление наркотических веществ.

"Он был участником преступных группировк, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире фигурант известный по прозвищу "Карп", "Псих" и "Жид", а по служебным правоохранительным базам проходит за совершение преступлений имущественного характера, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. Имея с подросткового возраста криминальный опыт и однокурсников, которые заняли должности в различных правоохранительных структурах страны, организатор банды угонщиков наладил связи по обе стороны закона", – рассказывает министр МВД.

Равноправным соратником "героя" стал бывший сотрудник уголовного блока Голосеевского райуправления милиции Киева, который занимался раскрытием преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспорта.

После выхода подполковника милиции на пенсию в конце 2013 года, хорошо владея оперативной обстановкой в столице и поддерживая тесные связи с работниками различных правоохранительных структур, последний помог "Карпу" воплотили в жизнь следующую эффективную противоправную схему.

Схема похищения элитной иномарки. Один из организаторов дает наводку на знакомого владельца автомобиля VIР-класса. Исполнители преследуют выбранный автомобиль до полной его остановки. В момент, когда водитель выходит из салона машины и направляется к подъезду дома, магазина, ресторана, мимо на максимально коротком расстоянии проходит один из исполнителей – на вид обычный прохожий, правда с портфелем-папкой в руках. На самом деле – это специальное достаточно дорогое оборудование (стоимостью до 20 тысяч евро) для считывания информации с электронного ключа иномарки.

Как только ключ считан, другой исполнитель, который находится вблизи автомобиля жертвы, получает сигнал на специальный блок. Машина "видит" вроде свой электронный ключ и разблокируется. 20 секунд и машиной уже управляет вор. Обычно, похищенную "красавицу" отгоняют в подготовленное неподалеку гаражное помещение, реже – в отдаленное место.

Учитывая, что с помощью устройства для перехвата электронного ключа автомобиль можно завести только раз, похитители, как правило, не выключали мотор, предварительно запасаясь топливом.

В это время жертва угона уже звонит на 102, но обычно параллельно перезванивает своим родным и знакомым, ища среди них помощь. И, вроде бы случайно, в кругу этих лиц оказывается или "Карп", или бывший подполковник милиции, которые соглашаются, исключительно из уважения к потерпевшему, исключительно из добрых намерений, исключительно из-за чрезвычайно влиятельных людей – помочь решить проблему.

И чудо случается! Автомобиль, оказывается, можно вернуть немедленно, правда за "символическую" вознаграждение – 20-35 тысяч долларов США. Владелец роскошной иномарки последней модели выпуска, не раздумывая соглашается, и передает наличку, а иногда и ключ от авто, своему "спасителю". Не проходит и трех часов с момента похищения, как совершенно невредимый автомобиль возвращается к законному хозяину.

В результате – заявление об угоне в полицию никто не пишет, потерпевший не слышит себя от счастья и, ничего не подозревая, наивно считает лучшим другом того, кто "вернул" ему ценное имущество, забирая при этом немалые деньги.

Выгода и доход банды. Подполковник милиции на пенсии пользовался большим уважением среди правоохранителей. В глазах бывших и действующих сотрудников милиции / полиции пенсионер был героем, способным своими влиятельными связями "вернуть" любой угнанный автомобиль: опытный опер, авторитет, образец, который ведет спокойный и скромный образ жизни. Поэтому в случае угона на территории Киева к нему сразу звонили следователи с просьбой совета и помощи.

В отличие от невзрачного пенсионера "Карп" позволял себе и своей семье жизнь с шиком: например, среди автопарка семьи – "Mercedes W222", у жены фигуранта – "Ауди С3 ", в Киеве – дорогой особняк, за рубежом тоже недвижимость, для ребенка – квадроцикл, домашние любимцы, стоимость одного щенка – 5 тысяч долларов США, золото, бриллианты и подобные "аксессуары" элитного клана.

"За период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалитетом. Ведь для так называемых "блатных" "Карп" якобы работал под прикрытием правоохранительных органов, а для остальных – под руководством криминала. На самом деле – сам по себе. Банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции, и чувствуя свою безнаказанность, настолько вошла в раж, что начала похищать автомобили в государственных должностных лиц, среди которых народные избранники и чиновники из аппарата Президента Украины", – рассказывает Аваков.

Как удалось задокументировать работникам ДВБ, только за последние годы злоумышленники похитили на территории Киева, Львова, Хмельницкая, Житомира, Ивано-Франковской и Ровенской областей десятки автомобилей марок "Мерседес", "Тойота", "Лексус", "БМВ" престиж-класса, не считая неудачные попытки. По данным министра МВД, сумма причиненного ими ущерба только за этот период составляет десятки миллионов гривен. Кроме того, известно, что в 2016 году в Киеве было возвращено владельцам 67 иномарок (об угонах которых было заявлено в полицию), похищенные другими преступными группировками. Причастна ли к их возвращению ОПГ "Карпа" устанавливается.

Наказание. Сейчас пятеро ключевых фигурантов банды задержаны по ст. 208, организатору и его сообщникам объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Создание преступной организации), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 190 (мошенничество), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Проведено 48 санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и приобщено к материалам дела восемь элитных автомобилей, на которых передвигались фигуранты, один недавно похищенный "Мерседес", десятки ценных часов, наличные средства и ценности, добытые преступным путем, устройства для считывания сигнала с электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие.

Наложены аресты на имущество задержанных.

На злоумышленников ждет суд.