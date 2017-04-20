В Украине резко ухудшается погода

Синоптики предупреждают об ухудшение погодных условий по всей Украине 20-21 апреля.

В нашу страну идет очередной активный циклон, сообщает пресс-служба ГСЧС.

20 апреля погода испортится в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях. Уже 21 апреля ухудшение погоды прогнозируют в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

По данным синоптиков, в этих регионах ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до скорости 15-20 м / с.

20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 ° в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях, а 21 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях на почве до 8 °. Днем температура воздуха 1-8 ° тепла.

Синоптики предупреждают об ухудшение погодных условий по всей Украине 20-21 апреля.

В нашу страну идет очередной активный циклон, сообщает пресс-служба ГСЧС.

20 апреля погода испортится в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях. Уже 21 апреля ухудшение погоды прогнозируют в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

По данным синоптиков, в этих регионах ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до скорости 15-20 м / с.

20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 ° в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях, а 21 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях на почве до 8 °. Днем температура воздуха 1-8 ° тепла.

Напомним, из-за непогоды, которая вчера обрушилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Херсонскую области, по состоянию на 7 утра четверга остаются обесточенными 199 населенных пунктов.