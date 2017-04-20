В Украине снимают военную драму о сопротивлении тральщика "Черкассы" во время оккупации Крыма

Экипаж "Черкасс" три недели сопротивлялся врагу и был единственным из 13 украинских кораблей, кто не спустил государственный флаг до схода последнего своего моряка с борта судна

18 апреля съемочная группа режиссера Тимура Ященко приступила в Очакове к съемкам художественного фильма о российско-украинской войне под названием "Черкассы". Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о мужественной обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими оккупационными войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма, сообщает "НикВести".

В Очакове журналисты встретились с режиссером картины Тимуром Ященко, продюсером кинокомпании "МКК Film Servis" Алексеем Карпенко, главным консультантом фильма, командующим "Черкасс" Юрием Федашом, а также моряком корабля и актером Михаилом Воскобойником.

Как известно, экипаж "Черкасс" три недели сопротивлялся врагу и был единственным из 13 украинских кораблей, кто не спустил государственный флаг до схода последнего своего моряка с борта судна. Производством картины занимается украинская компания "МКК Film Servis" при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино. Общий бюджет фильма составляет около 40 миллионов гривен, из которых государственная поддержка – примерно 17,3 миллиона.

Как отметил продюсер картины Алексей Карпенко, история корабля "Черкассы" послужит основой для создания собирательного образа украинских моряков. Съемочная группа планирует работать в Очакове до начала июня. Здесь будет сниматься история тральщика, в том числе сцены с выходом в море. На два съемочных дня (24-25 апреля) команда перебазируется в Одессу, где запланированы съемки сцен пророссийских выступлений в Крыму.

Режиссер картины Тимур Ященко рассказал, что предварительная работа над фильмом ведется уже 2,5 года. А первоначальным импульсом вдохновения ему послужили любительские ролики с участием моряков "Черкасс" и "Константина Ольшанского", которые задокументировали высокий боевой дух экипажей этих кораблей.

"Тральщик "Черкассы" – это собирательный образ Военно-морских сил Украины. Я сам из Черкасс и меня лично зацепило, что они в условиях российском оккупации показали себя как 300 спартанцев. Для меня это абсолютно мифологическая история", – сказал Тимур Ященко.

Он подчеркнул, что фильм скорее вдохновлен реальными событиями, а не в точности следует им. Поэтому 70% фильма – это выдуманная история. События в бухте Донузлав будут сниматься у берегов Очакова и Кинбурнской косы. Уже готовы декорации затопленных российских кораблей, которыми оккупанты в 2014 году перегородили путь для "Черкасс". Также построен сам легендарный тральщик.

В свою очередь первый заместитель главы Госагентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин сообщил, что сегодня в Украине порядка 80 проектов в запуске, к котором имеет отношение государство. А если не считать государственные проекты, то их значительно больше. Весной уже вышло четыре премьеры, а осенью ожидается еще семь картин, которые выйдут в кинотеатрах Украины.

"Нам очень не хватает фильмов, таких как "Черкассы". От него мы ждем, что это будет блокбастер не хуже голливудских картин. Судя по тому, что рассказывали мне продюсер и режиссер, это будет хорошее эпическое кино. Российские ленты нам нужно перегнать и по качеству, и по месседжам. Потому что патриотическое российское дерьмо, если честно, задолбало. Нам нужно создавать украинский Голливуд", – сказал Сергей Неретин.

Поддержку команде Тимура Ященко оказывает командование Военно-морских сил. Заместитель командующего ВМС Украины Андрей Урсол работу со съемочной группой назвал плодотворной. "Мы понимаем, насколько в дальнейшем будет сложно, но цель поставлена амбициозная. Мы предоставляем помощь, консультируем, чтобы было правдоподобно. Мы четко понимаем, что это не документальный фильм, вроде "Крым. Как это было". Мы сознаем, что у режиссера такой способ подачи материала и эмоций", – сказал Андрей Урсол.

Главным консультантом фильма стал Юрий Федаш – командир тральщика "Черкассы", на плечи которого легла колоссальная ответственность во время крымских событий. "Поначалу мне показалось странным. Почему "Черкассы", а не парни из АТО? Но когда я переосмыслил, то согласился. Сейчас это важно для государства. Со своей стороны, я буду всесторонне содействовать, чтобы все моменты, которые имеют отношение к кораблю, были максимально приближены к действительности", – сказал Юрий Федаш.

Старший матрос тральщика "Черкассы" Михаил Воскобойник в фильме снимется как актер. По его словам, они легко нашли общий язык с режиссером. В картине он сыграет героя по прозвищу Спорт. Участник горячих перипетий 2014 года признался, что его персонаж в самом деле на него похож. "Тимур Ященко попробовал и поверил в меня. Я считаю, что фильм может вдохновить молодежь на мужественные поступки. В нем я играю новобранца, хотя, на самом деле, до того момента я отслужил на флоте 2,5 года", – рассказал Михаил Воскобойник.

Командир "Черкасс" Юрий Федаш отметил, что после выхода из Крыма матросы тральщика старались держаться вместе. Однако возможности найти подходящий для них корабль не оказалось. Большинство матросов "Черкасс" сейчас служат в Очакове. Судьба каждого сложилась по-своему.

"Мы недавно собирались на годовщину событий. У нас есть для этого особая дата. Мы собираемся и расспрашиваем друг друга. В принципе, все хорошо. Большая часть продолжает нести службу в Военно-морских силах. В те дни было необходимо быстро принимать решения. Кто-то захотел это делать. А кому-то другому захотелось пойти домой и сказать "Я так не играю". Еще кто-то был мотивирован Россией. А мы поступили так, как нас воспитывали. Корабль у нас был подготовленный. Подвига я не вижу – мы просто сделали свое дело. Ведь если не делаешь ты, тогда враг будет работать против тебя", – заключил Юрий Федаш.