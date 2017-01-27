В Украине собираются "декоммунизировать" 9 мая и 8 марта

Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил проект закона, согласно которому будут "декоммунизированы" государственные праздники. Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава Института Владимир Вятрович.

"Нами уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине". В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются", – пояснил он.

Вятрович выразил уверенность, что данная инициатива будет поддержана Верховной Радой в 2017 году.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", – подчеркнул он.

По мнению историка, на государственном уровне должны отмечаться только праздники посвященные "переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства событиям".

"День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", – отметил Вятрович.

Глава УИНП также назвал большой победой то, что Украина "спокойно избавилась от 23 февраля".

"Этот праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", подготовку законопроекта о государственных праздниках в Украине Институт национальной памяти начал еще весной 2016 года.

Как сообщалось, в 2017 году благодаря праздникам украинцы будут отдыхать почти месяц.