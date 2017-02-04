В Украине создадут госпитальные округа и перепрофилируют больницы

Сегодня, 06:51

Распоряжаться больницами будут госпитальные советы из представителей населенных пунктов округа и руководителей больниц

Больницы обещают не закрывать, а перепрофилировать. Фото: tvc.ru
Больницы обещают не закрывать, а перепрофилировать. Фото: tvc.ru

В каждой области Украины создадут по три-пять госпитальных округа с минимум одной многопрофильной больницей интенсивного лечения. Главное требование Министерства здравоохранения – дорога к больнице должна занимать не больше часа. Другие учреждения перепрофилируют исходя из потребностей жителей на реабилитационные центры или хосписы.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцык сравнивает многопрофильные больницы и с областными, которых будет в регионе не одна, а четыре-пять. В таких медучреждениях обязательно должно быть отделение интенсивного лечения – хирургия и реанимация.

"Вместо одной областной больницы мы формируем универсальные специализированные клиники в каждом округе. Ни одна больница не закроется, они станут центрами здоровья, где будут предоставлять и социальную помощь, и диагностику, и помощь семейного врача", – говорит Питцык.

Распоряжаться больницами будут госпитальные советы из представителей населенных пунктов округа и руководителей больниц. Госпитальные советы должны разработать план по развитию больниц на территории округа, чтобы получать из бюджета деньги, и выполнять его. Если в госпитальном округе пять больниц, община должна сама решить, как они будут работать и в каком направлении.

"В этом году должны сформироваться госпитальные округа, у каждого будет свой план. Мы не можем сделать это за громады. Мы действуем в духе децентрализации и передачи свободы и ответственности на уровень общин. Если общины сформировали округ, план – они получат инвестиции. Если не договорились об округе, будут жить как жили", – говорит замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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Формируют госпитальные округа областные государственные администрации. Минздрав выдвинул три требования: центром госпитального округа должен быть город с населением от 40 тыс. человек, дорога к нему должна занимать не больше 60 км или часа – по меркам мировой медицины, первые 60 минут после вызова медиков – критическиеми для спасения пациента. Многопрофильная больница первого уровня должна обслуживать не менее 120 тысяч пациентов, второго уровня — не менее 200 тыс. Пока проекты округов подали 13 областей, которые после проверки на соответствовали требованиям утвердит Кабмин
Минздрав, здравоохрание

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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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