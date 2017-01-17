В Украине стартовали сборы резервистов – Генштаб ВСУ

Как сообщается, к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва со всех регионов Украины

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок", – говорится в сообщении.

Как сообщается, к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва со всех регионов Украины.

"Учитывая уже приобретенный опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава – развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов.

По прибытии резервистов они будут направлены в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2017 Вооруженные Силы Украины планируют нарастить количество резервистов, а также продлить интенсивность проведения занятий.

Особенностью учебных сборов резервистов в этом году будет то, что часть резервистов, наиболее высокотехнологичных специальностей, требующих дополнительной подготовки, будет направлено в учебные центры и на курсы подготовки ВСУ.