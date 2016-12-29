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В Украине ударят ночные морозы http://www.segodnya.ua/img/article/7843/82_main.1483020009.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/82_tn.1483020009.jpg Украина Синоптики обещают похолодание, гололед и мокрый снег 

В Украине ударят ночные морозы

Сегодня, 15:57

Синоптики обещают похолодание, гололед и мокрый снег 

В стране похолодает. Фото: AFP
В стране похолодает. Фото: AFP

Завтра, 30 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-10 градусов, днем 0...-6 градусов.

На севере облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-5 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-5 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

На юге облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.
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