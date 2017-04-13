В Украине заочно осудили сотника Оренбургского казачьего войска

Гражданин РФ на митингах умышленно формировал мнения у жителей Николаева о необходимости выхода их города вместе с АР Крым из состава Украины

Центральный районный суд Николаева 12 апреля заочно приговорил 33-летнего гражданина РФ, так называемого сотника Оренбургского казачьего войска Союза казаков России, который посягал на территориальную целостность Украины, к 4 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, установлено, что в конце февраля – начале марта 2014 года гражданин РФ умышленно, с целью незаконного изменения территории Украины, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, с целью убеждать на митингах жителей Николаева поддерживать незаконные действия в Автономной Республике Крым о передаче территории Крыма под юрисдикцию России.

Кроме того, для подрыва авторитета действующей украинской власти и формирования мнения у местного населения о необходимости выхода Николаева вместе с АР Крым из состава Украины призывал граждан создавать в городе не предусмотренные законодательством Украины органы власти. Так, 1, 2 и 5 марта 2014 года обвиняемый на митингах на площади Соборной в Николаеве, призвал присутствующих к необходимости государственным органам власти и правоохранительным органам Николаева подчиниться нелегитимному правительству АР Крым, вместе стать самостоятельным единым государством при поддержке РФ.

Уголовное производство рассматривалось по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

12 апреля текущего года приговором Центрального районного суда Николаева обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы.