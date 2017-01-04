В Украину идет арктический холод: как уберечь себя от лютых морозов (видео)

В некоторых районах Закарпатской, Львовской, Киевской и Сумской областей синоптики прогнозируют снижение температуры ночью до 25 градусов мороза

В Украину приближается арктический циклон. Кое-где температура упадет до минус 25. Уже сейчас первую мощь непогоды приняло на себя Закарпатье. Заблокированы все перевалы, трасса Киев-Чоп и дороги местного значения. Тем временем, в столице готовятся развернуть пункты обогрева. Циклон с Севера принесет арктический воздух. И снегопады будут практически по всей стране. В ближайшие три дня погода значительно ухудшится.

"В западных и северных областях ночью до 14-19 градусов мороза, днем – до 11-16 градусов. В центральных и Харьковской областях днем и ночью до 8-13 градусов мороза, в южных областях – до 2-8 градусов ниже нуля", – сказала Юлия Лобко, синоптик Укргидрометцентра.

В некоторых районах Закарпатской, Львовской, Киевской и Сумской областей синоптики прогнозируют снижение температуры ночью до 25 градусов мороза.

К сильным морозам в столице начали готовиться заранее. Для социально незащищенных граждан откроют стационарные пункты обогрева.

Уже сейчас в Киеве дежурит почти 250 единиц снегоуборочной техники. Кроме столицы, к непогоде готовы и регионы.

"Насчитывается 235 аварийно восстановительных бригад в области. Это более 1100 человек и 580 единиц техники. В настоящее время насчитывается 1055 стационарных пунктов обогрева на территории области", – сказал Александр Милаш, директор Департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА.

Первыми на себе влияние непогоды уже ощутили жители Закарпатья. Все горные перевалы – закрыты. На четырех трассах государственного значения из-за обильных снегопадов затруднено движение автотранспорта. Дорога "Киев-Чоп" частично закрыта для движения грузовых машин.

Водителям предлагают переждать непогоду на специальных парковках, там организуют пункты обогрева.

Кроме того, из-за сильных снегопадов в Закарпатской области обесточены 25 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация в Воловецком районе.

В самом Ужгороде снег добавил работы коммунальщикам. В мэрии просят жителей подключиться к уборке – техники не хватает.

Количество техники должно быть в десятки раз больше. В настоящее время работает 4 единицы снегоуборочной техники. Ночью, когда будет немного свободнее, будет работать 6. Плюс мы сейчас связываемся со всеми структурами, которые имеют грейдеры и мини-тракторы, договариваемся с ними", – сказал Иштван Цап, заместитель Ужгородского городского главы.

Врачи настоятельно советуют: переждать морозы дома, без лишней необходимости на улицу не выходить. А тем, кому никак не отменить свои планы – одеваться по погоде.

"Предотвращать тому, чтобы были открытые участки кожи. То есть максимально одеваться. И не надевать слишком узкую обувь", – рекомендует Ярослав Вус, врач неотложных состояний, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева.

Ну а в случае обморожения – медлить нельзя.

"Ни в коем случае нельзя разогревать горячей водой, горячими ванночками. Надо разогревать только сухим теплом. Окутывать в ватно-марлевый слой, покрывать его полиэтиленовым пакетом, затем окутывать в какую шерстяную ткань", – добавил Ярослав Вус.

Если отогреться не удалось и чувствительность пораженного места не возобновилась – необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Искренне рождественскому морозу и снегопадам рады разве что любители зимних видов спорта.

Главное – придерживаться основных элементарных правил: на морозе долго не находиться, одеваться тепло и не злоупотреблять горячительными напитками.

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