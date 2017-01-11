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В "Украоборонпроме" раскрыли характеристики "украинской" винтовки М16 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/62_main.1484048328.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/62_tn.1484048328.jpg Украина Благодаря модульной конструкции винтовки, есть возможность подстраивать оружие под различные типы задач солдата и калибры боеприпасов

В "Украоборонпроме" раскрыли характеристики "украинской" винтовки М16 (фото)

Сегодня, 04:32

Благодаря модульной конструкции винтовки, есть возможность подстраивать оружие под различные типы задач солдата и калибры боеприпасов

Украинские бойцы опробовали винтовки М16. Фото: ukroboronprom.com.ua
Украинские бойцы опробовали винтовки М16. Фото: ukroboronprom.com.ua

Украина постепенно переходит на стандарты НАТО в подготовке военных, а теперь будет производить и украинский вариант легендарной американской винтовки М16 модели, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что на основе М16 предприятия "Укроборонпрома" будут производить украинский вариант штурмовой винтовки, которая получила название WAC-47. Это оружие несет в себе все преимущества, присущие базовому варианту.

25_main_new.1483443281М16-WAC-47. Фото: riflescopeguide.com

"Благодаря модульной конструкции существует возможность установки различных по длине стволов в соответствии с потребностями: 10,5 ", 11,5", 14,5 ", 18" или 24". Это позволяет варьировать оружие в соответствии с индивидуальными задачами бойца. Например, пехотный снайпер может использовать длинный 24-дюймовый ствол, который обеспечивает ведение эффективного прицельного огня на 600 метров, в то время когда короткий в 10,5-дюймов ствол лучше отвечает потребностям индивидуального компактного автоматического огнестрельного оружия. Использование модульного подхода позволяет адаптировать WAC-47 под различные калибры: 5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 НАТО, а также новейшие типов боеприпасов: 458 SOCOM, сверхмощный и тяжелый патрон с дозвуковой пулей, или 6,8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами", – говорится в статье "Укроборонпрома".

squaddesignatedmarksmenМ16 в деле. Фото: ukroboronprom.com.ua

Таким образом, WAC-47 может "работать" с калибром 7,62х39 или 5,45х39, которые находятся на вооружении украинской армии. А при необходимости, благодаря модульной конструкции, эту штурмовую винтовку возможно переоснастить под использование патрона 5.56х45 НАТО, который, в соответствии со стандартом STANAG 4172, используется во всех штурмовых винтовках Альянса.

26543703173_7eb24d9eac_oФото: ukroboronprom.com.ua

Как сообщалось 3 января, госпредприятие "Укроборонсервис", входящее в "Укроборонпром", и американская компания Aeroscraft подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО, в частности известно винтовки М16 модели WAC47.
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Источник:

"Сегодня"

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