В "Укроборонпроме" показали, как проверяют танки перед отправкой в ВСУ

Обновленный Т-64 резво продемонстрировал свои способности на полигоне, чем остались довольны военные

ГП "Харьковский бронетанковый завод", который входит в госконцерн "Укроборонпром", отремонтировал танк Т-64, после чего машина прошла суровые полевые испытания, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что после завершения каждого этапа ремонта, танки под контролем представителей ВСУ проходят тесты, во время которых проверяется качество выполненных работ.

Данный танк Т-64, испытания которого отсняли на видео, прошел полный комплекс работ по восстановлению силовой установки и систем обеспечения ее работы, узлов и агрегатов трансмиссии, комплекса вооружения, в том числе и управляемого. Одновременно с этим, были проведены работы по установлению динамической защиты.

Для тестирования результатов ремонта всех систем, машина была направлена на специальный танкодром, где специалисты завода и представители Министерства обороны Украины проверяли работу машины в различных режимах эксплуатации.

Во время проверки было подтверждено высокое качество работ, а сама машина была передана специалистам завода для проверки вооружения и подготовки его к тестовым стрельбам, после которых машина направится на завершающий этап испытаний. После всех указанных этапов ремонта, Т-64 будут переданы в Вооруженные силы Украины.