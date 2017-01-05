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В Умани подростки разгромили гипсовое распятие Иисуса Христа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/55_main.1483641349.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/55_tn.1483641349.jpg Украина  Вандалов отпустили под подписку до решения суда. Им грозит до 8 лет за решеткой

В Умани подростки разгромили гипсовое распятие Иисуса Христа (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:34

 Вандалов отпустили под подписку до решения суда. Им грозит до 8 лет за решеткой


Правоохранители задержали хулиганов, которые разбили гипсовое распятие Иисуса Христа в Умани. Злодеями оказались два брата 16-ти и 18-ти лет. Оба – граждане Израиля. Третьего подозреваемого еще ищут.

Перед Новым годом парни разбили скульптуру Иисуса на деревянном кресте у местного пруда. Вандалов отпустили под подписку до решения суда. Им грозит до 8 лет за решеткой.

"Было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды. Этот позорный случай стал уже вторым на протяжении декабря 2016 года, поэтому для работников полиции Черкасской области стало делом чести раскрытие этих преступлений", – сказал Валентин Кожуховский, замначальника ГУНП в Черкасской области.

Напомним, святыни в Умани повреждают не впервые. 21 декабря там ворвались в синагогу на могиле еврейского праведника Раби Нахмана. Тогда злоумышленники разлили в помещении красную краску и бросили свиную голову. Виновников до сих пор ищут.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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