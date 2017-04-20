Организаторы акции говорят, что патрульные не реагируют на нарушения, поэтому инициативу взяли в свои руки

В Виннице местные жители воспитывают водителей-нарушителей. На неправильно припаркованные машины клеят наклейки с надписями.

Некоторые автомобилисты действия горожан поддерживают.

"Убрать те машины, которые стоят в неположенных местах, и проезд был бы намного лучше", – сказал Владимир, автомобилист.

В общественной организации, которая и устроила акцию, говорят: в последнее время патрульные не обращают внимание на машины на запрещенных местах для парковки.

"Мы решили сами это сделать. Если патрульная полиция сама отреагирует, то я думаю, что в дальнейшем будем привлекать", – уточнил Владимир Затайдух, руководитель общественной организации "Дорожный контроль Винница".