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В Виннице мужчина спланировал идеальное убийство брата (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/85_main.1482863343.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/85_tn.1482863343.jpg Украина Близкие родственники не поделили квартиру и решили убрать конкурента

В Виннице мужчина спланировал идеальное убийство брата (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:28

Близкие родственники не поделили квартиру и решили убрать конкурента


Десять тысяч гривен за жизнь сына и брата. В Виннице полиция предотвратила убийство 25-летнего мужчины, которое заказали его же младший брат и отец. Близкие родственники не поделили квартиру и решили убрать конкурента.

Убийство, которое напоминает сценарий голливудского фильма, раскрыли винницкие полицейские. Два месяца они следили за многодетной семьей, которая заказала убийство старшего сына. А все из-за родителей, которые не смогли поделить квартиру между сестрой и двумя братьями.

Женщина претендовала на свою часть жилья. Но отец и 22-летний сын не хотели делиться. За сестру вступился старший брат. Чтобы убрать его, отец и младший сын придумали идеальное убийство.

Киллером должен был стать знакомый младшего брата – мужчина отбывал наказание в колонии и вскоре должен был освободиться. Жизнь родного человека оценили в 10 тысяч гривен. Наемник согласился, но рассказал все полицейским.

"Исполнитель сообщил, что для него это дело, как бы, чести, потому что попросили "братки" его это сделать. А он отказать не может. Поэтому он, исполнитель, убийца – условно, скажем так, он говорил – назови сам цену, которую ты можешь заплатить за жизнь своего родного брата", – отметил Юрий Педос, и.о. начальника управления Нацполиции в Винницкой области.

За дальнейшим развитием событий следили правоохранители. Сначала 22-летний парень передал потенциальному убийце аванс – две тысячи гривен. Остальную сумму пообещал отдать, когда увидит фотографию мертвого брата. Тогда полицейские вместе с жертвой инсценировали убийство – вывезли мужчину в поле, облили кровью животного и сфотографировали. Уже при передаче денег заказчика и задержали.

"Я просто хотел отомстить за папу и маму. Он папу ударил битой по голове, что у него черепно-мозговая травма была. Его простили в суде. И маму когда бил", – объяснил мотивы поступка подозреваемый.

Сейчас мужчина в СИЗО. За покушение на заказное убийство брата ему грозит пожизненное заключение. А вот отец по этому делу проходит как свидетель. Пока – говорят в полиции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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