В Виннице почтили погибших на Светлодарской дуге (видео)
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В городе объявили траур
Минутой молчания в Виннице почтили погибших военнослужащих на Светлодарской дуге. На центральной площади собралось более сотни горожан. Здесь портреты всех 14-ти погибших в войне местных жителей. Люди зажигают свечи. Священники правят траурную мессу.
Сегодня же в городе объявлен траур по убитым в плену бойцом из Винницы Дмитрием Неу-мивакиним
"Я считаю, что это обязанность каждого нашего гражданина хотя бы маленькую честь отдать нашим воинам, минутку своего времени можно уделить и помянуть наших героев", – сказал Павел Безуглый, житель Винницы.
"Не всем сейчас до праздников. Некоторые люди переживают за эту страну и тех, кто сейчас погибает. Это просто поддержка семей погибших", – отметила Татьяна Власюк, волонтер.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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