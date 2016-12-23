В Виннице почтили погибших на Светлодарской дуге (видео)

Минутой молчания в Виннице почтили погибших военнослужащих на Светлодарской дуге. На центральной площади собралось более сотни горожан. Здесь портреты всех 14-ти погибших в войне местных жителей. Люди зажигают свечи. Священники правят траурную мессу.

Сегодня же в городе объявлен траур по убитым в плену бойцом из Винницы Дмитрием Неу-мивакиним

"Я считаю, что это обязанность каждого нашего гражданина хотя бы маленькую честь отдать нашим воинам, минутку своего времени можно уделить и помянуть наших героев", – сказал Павел Безуглый, житель Винницы.

"Не всем сейчас до праздников. Некоторые люди переживают за эту страну и тех, кто сейчас погибает. Это просто поддержка семей погибших", – отметила Татьяна Власюк, волонтер.

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