В Винницкой области 14-летняя мать родила и выбросила из окна ребенка (видео)

Сегодня, 18:04

Родители даже не подозревали, что их дочь беременная 


14-летнюю школьницу из Винницкой области подозревают в убийстве ребенка. Девушка скрывала беременность даже от родителей. Родила у себя в комнате и выбросила младенца с пятого этажа. Новорожденного мальчика спасти не удалось.

По версии полицейских, у 14-летней Татьяны начались схватки. Девушка самостоятельно родила. Перерезала пуповину и выбросила младенца в окно. О том, что дочь была беременной, родители узнали уже в больнице.

Отец Татьяны из больницы приехал домой и начал искать младенца. Новорожденного мальчика увидел под балконами. Повез в больницу, но малыш уже был мертв.

Жизнь дочери также могла оборваться в любой момент.

"Кровотечение, потеря крови, поэтому, безусловно, и психологическое состояние. Потому что были разрывы. Она не была готова, как молодая женщина для родов. Все-таки она ребенок еще", – сказал Игорь Грубеляс, заместитель главного врача Казатинской районной больницы.

Сейчас Татьяна в гинекологическом отделении. Общаться с журналистами семья категорически отказалась. В школах говорят, даже не подозревали, что ученица беременна.

"Девочка толстушка. По ней не было видно. Понимаете, если бы ее тошнило, если бы ей было плохо. Она выходила. Или пропускала занятия, с 15 декабря ее не было. Вот только она пришла", – отметила Евгения Кудрявец, директор Казатинской школы №2.

В полиции выяснили: о своей беременности Татьяна не рассказала родителям, потому что боялась.

"Родители всегда ее оберегали. То есть, она, мама ходила на родительские собрания. Например, если была какая-то ситуация, мама приходила, выясняла", – сказала Елена Федорук, классный руководитель Татьяны.

Семья порядочная, говорят в городе. Прокомментировал трагедию и вероятный отец ребенка. 17-летний Максим, с которым встречалась Татьяна, через соцсети взял вину на себя.

Теперь за убийство ребенка Татьяне грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции сейчас выясняют, живым или мертвым выбросила молодая мать своего сына из окна.
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"Сегодня"

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