В воскресенье в Украину придут 20-градусные морозы

В Украине в ближайшие сутки 29 января погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью лишь в восточных областях прогнозируется небольшой снег. Ночью и утром в западной части туман. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей Левобережья ночью 11-16 градусов, днем 6-11 градусов мороза; в восточных областях ночью около 20 градусов, днем 10-15 градусов мороза; на остальной территории ночью 5-10 градусов, на Закарпатье до 14 градусов, днем 0-5 градусов мороза, на крайнем западе страны местами 1-3 градусов тепла.

В Киеве 29 января без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8 градусов, днем 2-4 градусов мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днем была 9,9 градусов в 2002 году, самая низкая ночью -22,5 градусов в 1909 году.

В Украине 30 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 6-11 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в большинстве областей Левобережья ночью 19-24 градусов, в восточных областях местами 25-28 градусов, днем 9-14 градусов мороза; на остальной территории ночью 12-18 градусов, днем 5-10 градусов мороза.

В Киеве 30 января без существенных осадков; температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 7-9 градусов мороза.