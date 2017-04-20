В Вознесенске сгорел минивэн, а на трассе у Новой Одессы – грузовик

Сегодня, 19:13

По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших 

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

Спасатели Николаевской области тушили два пылающих автомобиля. Первый пожар произошел в городе Вознесенске, а второй – на трассе в Новоодесском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

В Вознесенске огонь охватил микроавтобус. "Прибыв на место, спасатели выяснили, что возгорание произошло в двигательном отсеке автомобиля Peugeot J5 и есть угроза распространения огня на все транспортное средство", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели не допустили распространения огня и спустя 20 минут после вызова ликвидировали возгорание. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания в двигательном отсеке.

А в Новоодесском районе горел грузовик. "В службу спасения позвонил водитель, который сообщил, что во время движения из авто пошел дым", – говорят спасатели.

Спустя 28 минут после вызова спасатели ликвидировали огонь. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Киев тушили фуру.
пожар, водитель, спасатели, машина, автомобили, минивэн, микроавтобус, ГСЧС, тушили

Вы сейчас просматриваете новость "В Вознесенске сгорел минивэн, а на трассе у Новой Одессы – грузовик". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во время пожара погибли двое пенсионеров. Фото: otkat.od.ua

Во Львовской области два человека погибли в огне

19 Января, 11:26

Тела на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили спасатели ГСЧС

Происшествия

В Киеве в сгоревшем вагончике нашли труп мужчины

1 Марта, 18:43

Вагончик, который был расположен возле озера, сильно поврежден огнем

Происшествия

Здание удалось оперативно потушить

В Киеве горел офис, пламя повредило архив документов

19 Января, 15:23

Пожар на втором этаже потушили за час

Запад

В Тернополе горел пассажирский автобус

16 Февраля, 19:19

На момент возгорания в маршрутке находилось около десяти пассажиров, обошлось без жертв

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования