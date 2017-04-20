В Вознесенске сгорел минивэн, а на трассе у Новой Одессы – грузовик

По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших

Спасатели Николаевской области тушили два пылающих автомобиля. Первый пожар произошел в городе Вознесенске, а второй – на трассе в Новоодесском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

В Вознесенске огонь охватил микроавтобус. "Прибыв на место, спасатели выяснили, что возгорание произошло в двигательном отсеке автомобиля Peugeot J5 и есть угроза распространения огня на все транспортное средство", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели не допустили распространения огня и спустя 20 минут после вызова ликвидировали возгорание. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания в двигательном отсеке.

А в Новоодесском районе горел грузовик. "В службу спасения позвонил водитель, который сообщил, что во время движения из авто пошел дым", – говорят спасатели.

Спустя 28 минут после вызова спасатели ликвидировали огонь. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Киев тушили фуру.