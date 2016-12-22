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В Запорожье дачники поиздевались над вором (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/47_main.1482422059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/47_tn.1482422059.jpg Украина Люди привязали к дереву злоумышленника и устроили фотосессию

В Запорожье дачники поиздевались над вором (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:52

Люди привязали к дереву злоумышленника и устроили фотосессию


В Запорожье дачники едва не линчевали вора. Задержали его, который выносил металл из домов и орудовал во дворе. Мужчину привязали к дереву.

Вор успел обокрасть десять домов. Когда готовился уйти с награбленным, его задержали дачники.

Дальше устроили вору фотосессию. Задержанного снимали, пока на вызов ехали полицейские. В этом дачном кооперативе на окраине Запорожья все страдали от наглого гостя и его коллег. Искатели металла грабят дома чуть ли не ежедневно. Но на этот раз людям надоело. Председатель кооператива предложил устроить засаду.

"Поймал председатель наш с соседом, а мы тут как бы рядышком живем все", – рассказывает Владислав Тимченко, дачник.

Дачники жалуются – бизнес на их пожитках процветает еще и благодаря пунктам приема металлолома, который открыли совсем рядом.

"Вор украл велосипед, металлическую лестницу и алюминиевые кастрюли. Пока полицейские изучали вещдоки, злоумышленник почти бежал", – говорят люди.

Полицейские считают, что действия дачников, которые привязали вора к дереву, являются обоснованными.

По крайней мере, сам злоумышленник не жаловался на людей, которые его задержали. Сейчас он под стражей.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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