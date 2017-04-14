В Запорожье мужчина спас и вырастил волчонка у себя дома

Теперь хищник живет во дворе неподалеку от многоэтажек вместе с другими домашними животными

В Запорожье мужчина вместо домашней собаки держит дома степного волка. Хищник живет во дворе неподалеку от многоэтажек. К мужчине волк попал еще щенком. Хозяин его выкормил и теперь считает членом своей семьи.

Якут – степной волк, с рыжеватой шерстью. К Сергею Рябчуку он попал два года назад. Знакомый егерь сообщил, что в поле за городом браконьеры убили волчицу, но остался щенок.

"Я поехал и забрал себе Якута. Совершенно маленького, слепого. Выкармливали мы его из соски и так потихоньку-потихоньку и выкормили", – говорит Сергей Рябчук, хозяин волка.

Теперь хищник ест почти три килограмма мяса в сутки. Выдрессировать Якута не удалось, но одну команду он понимает – "нельзя".

Якута привили от бешенства и других возможных болезней. Живет волк рядом с другими домашними животными.

Собственный приусадебный участок хозяин превратил в маленький зоопарк. Кроме волка у Сергея Рябчука живет чернобурая лиса, белка, песец, вьетнамские поросята, кролики, фазаны, павлины и декоративные куры.