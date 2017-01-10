В Запорожье накрыли подпольный интернет-магазин сигарет (видео)
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В гараже обнаружили 43 тысячи пачек сигарет различных марок стоимостью более полумиллиона гривен
В Запорожье разоблачили подпольный интернет-магазин сигарет. По информации Фискальной службы, его удерживал 32-летний житель города.
В гараже обнаружили 43 тысячи пачек сигарет различных марок стоимостью более полумиллиона гривен. Сбывал товар через интернет. Как оказалось, сигареты были ввезены из-за границы без таможенного контроля.
За незаконное хранение и продажу контрафакта ловкому предпринимателю грозит десять лет лишения свободы.
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