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В Запорожье накрыли подпольный интернет-магазин сигарет (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/93_main.1484065575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/93_tn.1484065575.jpg Украина В гараже обнаружили 43 тысячи пачек сигарет различных марок стоимостью более полумиллиона гривен

В Запорожье накрыли подпольный интернет-магазин сигарет (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:25

В гараже обнаружили 43 тысячи пачек сигарет различных марок стоимостью более полумиллиона гривен


В Запорожье разоблачили подпольный интернет-магазин сигарет. По информации Фискальной службы, его удерживал 32-летний житель города.

В гараже обнаружили 43 тысячи пачек сигарет различных марок стоимостью более полумиллиона гривен. Сбывал товар через интернет. Как оказалось, сигареты были ввезены из-за границы без таможенного контроля.

За незаконное хранение и продажу контрафакта ловкому предпринимателю грозит десять лет лишения свободы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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