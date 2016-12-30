В Запорожье подростки провалились под лед, есть погибший (видео)

Трое смогли выбраться сами, а их товарища течение потянуло на дно

В Запорожье под лед провалились четверо подростков. 13-летний парень погиб. Его друзья в больнице с переохлаждением. Все произошло неподалеку жилого массива на левом берегу Днепра.

На прогулке ребята вышли на лед, а уже через мгновение оказались в ледяной воде. Трое смогли выбраться сами, а их товарища течение потянуло на дно. Случайные прохожие вызвали спасателей и "скорую", но мальчика достали уже мертвым. Состояние его товарищей медики оценивают как удовлетворительное.

"Ребенок был мокрый весь, перепуганный. Звал сюда, на пляж, мы сюда пошли, он сообщил в том, что его друг пошел под лед. Хотя могли достать, если бы соседние рыбаки, которые ходят сюда рыбу ловить, имели с собой средства защиты", – Антон Колчин, свидетель.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".