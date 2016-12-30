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В Запорожье подростки провалились под лед, есть погибший (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/98_main.1483112135.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/98_tn.1483112135.jpg Украина Трое смогли выбраться сами, а их товарища течение потянуло на дно

В Запорожье подростки провалились под лед, есть погибший (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:34

Трое смогли выбраться сами, а их товарища течение потянуло на дно


В Запорожье под лед провалились четверо подростков. 13-летний парень погиб. Его друзья в больнице с переохлаждением. Все произошло неподалеку жилого массива на левом берегу Днепра.

На прогулке ребята вышли на лед, а уже через мгновение оказались в ледяной воде. Трое смогли выбраться сами, а их товарища течение потянуло на дно. Случайные прохожие вызвали спасателей и "скорую", но мальчика достали уже мертвым. Состояние его товарищей медики оценивают как удовлетворительное.

"Ребенок был мокрый весь, перепуганный. Звал сюда, на пляж, мы сюда пошли, он сообщил в том, что его друг пошел под лед. Хотя могли достать, если бы соседние рыбаки, которые ходят сюда рыбу ловить, имели с собой средства защиты", – Антон Колчин, свидетель.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
Запорожье, лед, больница, подростки

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Программа "События"

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