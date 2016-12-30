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В Запорожье полиция изъяла у мужчины наркотики на миллион гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7847/43_main.1483104364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/43_tn.1483104364.jpg Украина Теперь злоумышленнику  грозит до восьми лет лишения свободы

В Запорожье полиция изъяла у мужчины наркотики на миллион гривен

Сегодня, 19:08

Теперь злоумышленнику  грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

У 53-летнего жителя города Запорожье оперативники обнаружили около 10 килограммов марихуаны. Выявленное направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба ГНПУ.

Во время обыска полиция изъяла бумажные свертки, в которых находилось 6 кг марихуаны. На чердаке дома – ящики с 3 килограммами этого наркосредства.

Кроме того, во время осмотра придомовой территории полицейские обнаружили в гараже и подвале банки, в которых хранилось еще около килограмма наркотика.

Всего у злоумышленника изъято 10 кг марихуаны. Стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около 1 миллиона гривен.

Изъятые наркосредства направлены на экспертизу.

По ее результатом будет решен вопрос о внесении этих сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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