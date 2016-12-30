В Запорожье полиция изъяла у мужчины наркотики на миллион гривен
Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы
У 53-летнего жителя города Запорожье оперативники обнаружили около 10 килограммов марихуаны. Выявленное направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба ГНПУ.
Во время обыска полиция изъяла бумажные свертки, в которых находилось 6 кг марихуаны. На чердаке дома – ящики с 3 килограммами этого наркосредства.
Кроме того, во время осмотра придомовой территории полицейские обнаружили в гараже и подвале банки, в которых хранилось еще около килограмма наркотика.
Всего у злоумышленника изъято 10 кг марихуаны. Стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около 1 миллиона гривен.
Изъятые наркосредства направлены на экспертизу.
По ее результатом будет решен вопрос о внесении этих сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.
Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье полиция изъяла у мужчины наркотики на миллион гривен ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии