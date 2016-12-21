В Запорожье станет легче дышать (видео)

Реконструировать сталеплавильное производство, отказавшись от мартеновских печей, решили на промышленном гиганте "Запорожсталь". Новый конвертерный цех позволит в несколько раз уменьшить опасные выбросы в атмосферу.

Проект, разработанный на предприятии, уже одобрили украинские экологи и международные эксперты. Работы обойдутся в миллиард долларов. Строительство запланировано уже на следующий год. И это – не единственный эко-проект "Запорожстали".

"Мы заканчиваем экологическую модернизацию доменного производства, во все эти проекты инвестировано уже практически 6 миллиардов гривен. Но у нас остался самый важный и самый большой проект. Это строительство кислородно-конвертерного цеха, того проекта, который позволит поставить точку в экологической модернизации "Запорожстали" и привести комбинат в соответствие, окончательно уже, со всеми европейскими стандартами", – сказал Ростислав Шурма, гендиректор ПАО "Запорожсталь".

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