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В Запорожье станет легче дышать (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/78_main.1482344603.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/78_tn.1482344603.jpg Украина На промышленном гиганте "Запорожсталь" появится новый конвертерный цех

В Запорожье станет легче дышать (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:22

На промышленном гиганте "Запорожсталь" появится новый конвертерный цех


Реконструировать сталеплавильное производство, отказавшись от мартеновских печей, решили на промышленном гиганте "Запорожсталь". Новый конвертерный цех позволит в несколько раз уменьшить опасные выбросы в атмосферу.

Проект, разработанный на предприятии, уже одобрили украинские экологи и международные эксперты. Работы обойдутся в миллиард долларов. Строительство запланировано уже на следующий год. И это – не единственный эко-проект "Запорожстали".

"Мы заканчиваем экологическую модернизацию доменного производства, во все эти проекты инвестировано уже практически 6 миллиардов гривен. Но у нас остался самый важный и самый большой проект. Это строительство кислородно-конвертерного цеха, того проекта, который позволит поставить точку в экологической модернизации "Запорожстали" и привести комбинат в соответствие, окончательно уже, со всеми европейскими стандартами", – сказал Ростислав Шурма, гендиректор ПАО "Запорожсталь".

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
строительство, экология, Запорожье, проект, запорожсталь, производство, комбинат

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Программа "События"

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