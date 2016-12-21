В Запорожье станет легче дышать (видео)
События на ТК Украина
На промышленном гиганте "Запорожсталь" появится новый конвертерный цех
Реконструировать сталеплавильное производство, отказавшись от мартеновских печей, решили на промышленном гиганте "Запорожсталь". Новый конвертерный цех позволит в несколько раз уменьшить опасные выбросы в атмосферу.
Проект, разработанный на предприятии, уже одобрили украинские экологи и международные эксперты. Работы обойдутся в миллиард долларов. Строительство запланировано уже на следующий год. И это – не единственный эко-проект "Запорожстали".
"Мы заканчиваем экологическую модернизацию доменного производства, во все эти проекты инвестировано уже практически 6 миллиардов гривен. Но у нас остался самый важный и самый большой проект. Это строительство кислородно-конвертерного цеха, того проекта, который позволит поставить точку в экологической модернизации "Запорожстали" и привести комбинат в соответствие, окончательно уже, со всеми европейскими стандартами", – сказал Ростислав Шурма, гендиректор ПАО "Запорожсталь".
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