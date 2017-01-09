В Запорожье тесть застрелил своего зятя
Мужчина умер на месте, следствие по делу продолжается
В Запорожье между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого.
Как информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, тесть во время ссоры достал охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил в 42-летнего зятя. В результате мужчина умер на месте.
65-летний подозреваемый арестован. Ружье изъято.
В полиции открыли уголовное производство по статье УК "Умышленное убийство". Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Буче, под Киевом, пенсионер едва не застрелил вора. Незваного гостя мужчина заметил, когда тот через окно лез в дом.
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