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В Запорожье тесть застрелил своего зятя http://www.segodnya.ua/img/article/7865/72_main.1483969685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/72_tn.1483969685.jpg Украина Мужчина умер на месте, следствие по делу продолжается

В Запорожье тесть застрелил своего зятя

Сегодня, 15:46

Мужчина умер на месте, следствие по делу продолжается

Мужчина задержан. Фото: pixabay.com
Мужчина задержан. Фото: pixabay.com

В Запорожье между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого.

Как информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, тесть во время ссоры достал охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил в 42-летнего зятя. В результате мужчина умер на месте.

65-летний подозреваемый арестован. Ружье изъято.

В полиции открыли уголовное производство по статье УК "Умышленное убийство". Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Буче, под Киевом, пенсионер едва не застрелил вора. Незваного гостя мужчина заметил, когда тот через окно лез в дом
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Источник:

"Сегодня"

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