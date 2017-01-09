В Запорожье тесть застрелил своего зятя

В Запорожье между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого.

Как информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, тесть во время ссоры достал охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил в 42-летнего зятя. В результате мужчина умер на месте.

65-летний подозреваемый арестован. Ружье изъято.

В полиции открыли уголовное производство по статье УК "Умышленное убийство". Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Буче, под Киевом, пенсионер едва не застрелил вора. Незваного гостя мужчина заметил, когда тот через окно лез в дом.