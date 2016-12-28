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В Запорожье задержали охотников за шубами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/22_main.1482928046.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/22_tn.1482928046.jpg Украина Преступники действовали быстро и "без следов"

В Запорожье задержали охотников за шубами (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 14:26

Преступники действовали быстро и "без следов"


Воров, которые охотились за меховыми изделиями, поймали тернопольские полицейские. Злоумышленники в городе ограбили два магазина – вынесли почти три десятка шуб общей стоимостью 700 тысяч гривен. На след воров правоохранители наткнулись уже в Запорожье.

Там четырех злоумышленников задержали и доставили в Тернополь. Часть награбленного изъяли.

"Перед тем, как совершить преступление злоумышленники изучали обстановку в магазине, проверяли наличие камер наружного наблюдения, есть ли решетки на окнах. Изучали обстановку и на второй день совершили кражу путем разбития витрины", – сказал Анатолий Гуска, начальник управления криминальной полиции в Тернопольской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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