В Запорожье задержали охотников за шубами (видео)

Воров, которые охотились за меховыми изделиями, поймали тернопольские полицейские. Злоумышленники в городе ограбили два магазина – вынесли почти три десятка шуб общей стоимостью 700 тысяч гривен. На след воров правоохранители наткнулись уже в Запорожье.

Там четырех злоумышленников задержали и доставили в Тернополь. Часть награбленного изъяли.

"Перед тем, как совершить преступление злоумышленники изучали обстановку в магазине, проверяли наличие камер наружного наблюдения, есть ли решетки на окнах. Изучали обстановку и на второй день совершили кражу путем разбития витрины", – сказал Анатолий Гуска, начальник управления криминальной полиции в Тернопольской области.

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