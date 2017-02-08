В Запорожье женщина погибла под колесами мусоровоза

Сегодня, 18:31

На место происшествия были вызваны спасатели, полиция и бригада скорой помощи, но это не помогло спасти пострадавшую

Медики не смогли спасти женщину. Фото: pixabay.com
Медики не смогли спасти женщину. Фото: pixabay.com

В Запорожье под колеса мусороуборочного грузовика попала женщина, которая поскользнулась в тот момент, когда многотонная машина сдавала назад, пишет z-city.com.ua.

На место происшествия были вызваны спасатели, полиция и бригада скорой помощи, но это не помогло спасти пострадавшую. Она скончалась от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Непредумышленное убийство".

Ранее сообщалось, что  в Запорожье произошло жуткое ДТП. На перекрестке улиц Демократической и Северного шоссе "Таврия" столкнулась с микроавтобусом БАЗ-2215 ("Дельфин"), перевозившем пассажиров по маршруту №54.

Один из пассажиров легковушки скончался на месте.
ДТП, смерть, Запорожье, женщина, мусоровоз

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