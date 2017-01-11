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В Запорожье женщина пыталась совершить суицид (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/79_main.1484151770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/79_tn.1484151770.jpg Украина  В полиции говорят: ее ждет курс лечения от алкогольной зависимости и депрессии

В Запорожье женщина пыталась совершить суицид (видео)

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Сегодня, 18:21

 В полиции говорят: ее ждет курс лечения от алкогольной зависимости и депрессии


В Запорожье патрульные сняли с окна восьмого этажа женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством.

Примерно в пять вечера женщина с двумя детьми вышла на прогулку и исчезла. Мужчина несколько часов разыскивал семью, но тщетно. Затем обратился в полицию.

На вызов патрульные прибыли около полуночи и начали записывать особые приметы матери и детей. И именно в этот момент те вернулись. Женщина была изрядно навеселе. Увидев полицию, принялась скандалить с мужем, а потом закрылась в комнате.

"Что-то разбилось, упало тяжелое. Открыл дверь, увидел, что она открывает окно и лезет в окно, подбежал и схватил ее. Она очень сильно сопротивлялась, пыталась выскользнуть, пыталась выпрыгнуть, говорит: жить я точно не хочу", – рассказывает Никита Сухоцкий, инспектор патрульной полиции.

Женщина сопротивлялась, но патрульным удалось ее остановить. Пока в соседней комнате муж успокаивал дочерей, патрульным пришлось провести с женщиной сеанс психотерапии.

"Начали с ней разговаривать. Поговорили, успокоили, вызвали спецбригаду. Бригада приехала. Оказывается, попытка эта была уже не первая. Раньше она пыталась… угрожала, что выбросится либо покончит жизнь самоубийством. А в этот раз уже настроено вылезла в окно", – продолжила Татьяна Груша, инспектор патрульной полиции.

Соседи рассказывают – женщина злоупотребляет спиртным. И именно поэтому в семье постоянные ссоры.

"Такая нервная она, психованная, так человек и неплохой. А иногда бывает у нее. В милиции на учете она стояла, приходили, проверяли ее", – отметила Наталья Колокот, соседка.

Сейчас женщина находится под наблюдением специалистов. В полиции говорят: ее ждет курс лечения от алкогольной зависимости и депрессии.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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