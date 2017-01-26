В Запорожской области на ходу загорелась маршрутка (видео)
События на ТК Украина
Обошлось без пострадавших - водитель и пассажиры успели выйти из салона
В Запорожской области на ходу загорелась пассажирская маршрутка. Инцидент произошел около 8 утра вблизи села Новое.
Когда спасатели прибыли – горел моторный отсек автобуса. Никто не пострадал – водитель и пассажиры успели выйти из салона.
Потушили горящую маршрутку за полчаса. Что привело к пожару – выясняют эксперты.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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