В Запорожской области на ходу загорелась маршрутка (видео)

Обошлось без пострадавших - водитель и пассажиры успели выйти из салона

В Запорожской области на ходу загорелась пассажирская маршрутка. Инцидент произошел около 8 утра вблизи села Новое.

Когда спасатели прибыли – горел моторный отсек автобуса. Никто не пострадал – водитель и пассажиры успели выйти из салона.

Потушили горящую маршрутку за полчаса. Что привело к пожару – выясняют эксперты.

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