В Запорожской области на ходу загорелась маршрутка (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 16:57

Обошлось без пострадавших - водитель и пассажиры успели выйти из салона


В Запорожской области на ходу загорелась пассажирская маршрутка. Инцидент произошел около 8 утра вблизи села Новое.

Когда спасатели прибыли – горел моторный отсек автобуса. Никто не пострадал – водитель и пассажиры успели выйти из салона.

Потушили горящую маршрутку за полчаса. Что привело к пожару – выясняют эксперты.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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