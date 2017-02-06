В Запорожской области налоговик погорел на взятке (видео)
Начальник сектора налогообложения физлиц систематически требовал деньги с предпринимателей
В Запорожской области задержали налоговика за взятку, сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, начальник сектора налогообложения физлиц систематически требовал деньги с предпринимателей за присвоение статуса плательщика НДС.
Служба безопасности совместно с прокуратурой задержали взяточника во время очередного получения денег.
Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит отстранение от должности.
Напомним, в Черкасской области на крупной взятке в 820 тысяч гривен задержали полковника ГСЧС области.
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