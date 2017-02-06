В Запорожской области налоговик погорел на взятке (видео)

В Запорожской области задержали налоговика за взятку, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, начальник сектора налогообложения физлиц систематически требовал деньги с предпринимателей за присвоение статуса плательщика НДС.

Служба безопасности совместно с прокуратурой задержали взяточника во время очередного получения денег.

Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит отстранение от должности.

Напомним, в Черкасской области на крупной взятке в 820 тысяч гривен задержали полковника ГСЧС области.