В Запорожской области парень перерезал себе горло на глазах у прохожих
Молодой человек потерял много крови, в данный момент его жизни ничего не угрожает
В Мелитополе молодой человек пытался совершить суицид на глазах посетителей строительного магазина. Об этом сообщает сайт "РИА – Мелитополь".
Как сообщил главный врач Мелитопольской городской больницы №1 Николай Андрос, парень зашел в строительный магазин, купил нож, после чего вышел на улицу и около магазина перерезал себе горло.
Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Молодой человек потерял много крови, однако в данный момент его жизни ничего не угрожает.
Причину попытки самоубийства устанавливает следствие.
Ранее сообщалось, что в Одесской области парень перерезал женщине горло.
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