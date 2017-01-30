В Запорожской области парень перерезал себе горло на глазах у прохожих

Молодой человек потерял много крови, в данный момент его жизни ничего не угрожает

В Мелитополе молодой человек пытался совершить суицид на глазах посетителей строительного магазина. Об этом сообщает сайт "РИА – Мелитополь".

Как сообщил главный врач Мелитопольской городской больницы №1 Николай Андрос, парень зашел в строительный магазин, купил нож, после чего вышел на улицу и около магазина перерезал себе горло.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Молодой человек потерял много крови, однако в данный момент его жизни ничего не угрожает.

Причину попытки самоубийства устанавливает следствие.

Ранее сообщалось, что в Одесской области парень перерезал женщине горло.