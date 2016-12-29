В Запорожской области под здание военкомата подбросили младенца (видео)

В Запорожской области под здание военкомата подбросили младенца. Девочку военные передали медикам.

Поздно вечером в окно райвоенкомата постучали. Работники не сразу среагировали.

"Помощник дежурного вышел, при обходе здания военкомата увидел за углом в двух одеялах замотанный маленький ребенок. Об этом сообщили офицеру, который находился в военкомате", – сказал Владимир Богачев, военный комиссар Каменско-Днепровского района.

Кто оставил малыша – военные не увидели. Младенца отнесли в родильное отделение, расположенное в соседнем здании. Заключение врачей: девочка здоровая, хотя и недоношенная, весит всего 2 килограмма.

"Ребенок был немного переохлажденный, но ребенок был одет – и в шапочке, и в одеяльце. У ребенка не была отделений плаценты еще, что говорит о том, что он был недавно рожденный", – уточнила Елена Герман, врач-ординатор Каменско-Днепровской райбольницы.

Почему ребенка принес именно в военкомат – там только догадываются. Говорят, до осени в этом помещении был роддом. Сейчас полиция разыскивает мать. И уже есть на примете подозреваемая.

"Мы точно не можем утверждать, понесет ли виновное лицо уголовную ответственность, в связи с тем, что мы не знаем всех обстоятельств, а именно причин, почему данная женщина сделала такое", – сказал Денис Горлов, заместитель начальника Каменско-Днепровского отдела Нацполиции.

Девочку матери не вернут – соцработники уже ищут для малыша приемных родителей.

"У нас есть такие кандидаты, которые прошли обучение и готовы принять, наверное, ребенка в эту семью", – уточнила Людмила Сафонова, начальник службы по делам детей Каменско-Днепровской райгосадминистрации.

Ближайшие два месяца девочка пробудет в роддоме. За это время социальные работники планируют подобрать для нее новую семью.

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