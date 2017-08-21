В заповеднике на Хортице произошел лесной пожар

Сегодня, 02:57

Площадь масштабного пожара составила 3 гектара


К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС

 


Спасатели ликвидировали крупное возгорание на территории Национального заповедника на острове Хортица в Запорожье, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о лесном пожаре поступило в ГСЧС 16:30 воскресенья, 20 августа. Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что горит сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га, а площадь верхового возгорания составляет около 1 га.

К 17:40 возгорание было локализовано, а к 18:00 – ликвидировано.

К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС, 15 сотрудников лесного хозяйства, а также семь сотрудников и семь единиц техники коммунальных предприятий Запорожья.

Напомним, 20 августа ГСЧС объявила в Украине наивысший уровень пожарной опасности. 19 августа в Украине было зафиксировано 555 возгораний на открытых территориях. В ряде случаев для тушения лесных пожаров в небо поднимали пожарную авиацию.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области горит заповедник.
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