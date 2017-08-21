В заповеднике на Хортице произошел лесной пожар
Площадь масштабного пожара составила 3 гектара
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
К вечеру воскресенья возгорание удалось ликвидировать. Фото: ГСЧС
Спасатели ликвидировали крупное возгорание на территории Национального заповедника на острове Хортица в Запорожье, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о лесном пожаре поступило в ГСЧС 16:30 воскресенья, 20 августа. Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что горит сухая трава, кустарники и хвойные деревья на площади 2 га, а площадь верхового возгорания составляет около 1 га.
К 17:40 возгорание было локализовано, а к 18:00 – ликвидировано.
К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 11 единиц техники ГСЧС, 15 сотрудников лесного хозяйства, а также семь сотрудников и семь единиц техники коммунальных предприятий Запорожья.
Напомним, 20 августа ГСЧС объявила в Украине наивысший уровень пожарной опасности. 19 августа в Украине было зафиксировано 555 возгораний на открытых территориях. В ряде случаев для тушения лесных пожаров в небо поднимали пожарную авиацию.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области горит заповедник.
Вы сейчас просматриваете новость "В заповеднике на Хортице произошел лесной пожар". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии