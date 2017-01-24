В житомирском автобусе погиб мужчина: как оправдывается перевозчик и кого винят родные (видео)

До своей остановки пенсионер не доехал всего 50 метров. Смерть, по словам очевидцев, наступила мгновенно

Пенсионер погиб под колесами маршрутки. На ходу дверь автобуса внезапно открылась, мужчина выпал и умер на месте. Трагедия случилась в Житомире. Родственники погибшего во всем винят перевозчика. Мол, дверь была неисправной.

Вдова Михаила Харитончука убита горем.

"А сегодня осталась сама… Что я буду делать?" – со слезами на глазах говорит Людмила Харитончук, вдова.

Накануне она ждала супруга с работы – из Житомира он обычно возвращался на 110-й маршрутке. Но домой Михаил не попал.

Я шла за маршруткой – она просто проезжала мимо меня и вижу – дверь вот так просто открывается – даже до остановки, двери открываются – он выпадает резко так. И даже немножко еще проехал, потому что он просто не понял, сразу остановится. Он просто ударился об этот лед головой и все", – рассказывает Севрук, жительница Солнечного.

Ярина Козак – соседка погибшего. Они вместе ехали в маршрутке.

"Он медленно двигался – он к выходу, взял свои сумки и стал на последнюю ступенечку, чтобы выйти и потом уже вылетел так. Видно, двери были плохо закрыты", – говорит Ярина Козак, очевидица трагедии.

"Авария случилась перед сельской амбулаторией – девушка сразу побежала за фельдшером.

До своей остановки мужчина не доехал всего 50 метров. Смерть, по словам очевидцев, наступила мгновенно.

В справке о смерти записано: причина – черепно-мозговая травма. В полиции ждут заключение технической экспертизы.

"Если по заключению судебно-технической экспертизы будет установлено, что все-таки механизм замка был неисправен, и дверца открылась сама – то ответственность будет нести тот работник автопарка, на плечи которого ложатся обязанности по выпуску на линию неисправного транспортного средства", – сказала Ольга Номерчук, и.о.пресс-офицера ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Полиция возбудила дело по статье – нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть. Виновнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Директор автотранспортного предприятия утверждает – проводил инструктаж и требовал тщательно осматривать автобусы. Но тут имел место человеческий фактор.

"По словам водителя, этот пожилого человек встал и не доезжая до остановки метров 50, он встал и пошел к двери. И я не знаю, почему так произошло или как случилось – он взялся не за ту ручку ... Там есть поручни, есть все, чтобы можно было стоять и держаться. И, возможно, взялся за ту ручку, которая открывает дверь", – сказал Виктор Билявский, перевозчик.

Это ДТП с участием маршруток – уже третье в Житомире за последние несколько месяцев. В декабре на ходу выпал 9-летний мальчик – в автобусе не закрылись двери. Смертью пассажира закончилась поездка в маршрутке под Черниговом. Причина все та же неработающая дверь.

Что случилось с механизмом на этот раз – выяснят эксперты. Машина – на штрафплощадке. А у водителя – выходной – он отвечает на вопросы следователей. Погибшего пенсионера похоронят в его родном селе.

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