В житомирском автобусе погиб мужчина: как оправдывается перевозчик и кого винят родные (видео)
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До своей остановки пенсионер не доехал всего 50 метров. Смерть, по словам очевидцев, наступила мгновенно
Пенсионер погиб под колесами маршрутки. На ходу дверь автобуса внезапно открылась, мужчина выпал и умер на месте. Трагедия случилась в Житомире. Родственники погибшего во всем винят перевозчика. Мол, дверь была неисправной.
Вдова Михаила Харитончука убита горем.
"А сегодня осталась сама… Что я буду делать?" – со слезами на глазах говорит Людмила Харитончук, вдова.
Накануне она ждала супруга с работы – из Житомира он обычно возвращался на 110-й маршрутке. Но домой Михаил не попал.
Я шла за маршруткой – она просто проезжала мимо меня и вижу – дверь вот так просто открывается – даже до остановки, двери открываются – он выпадает резко так. И даже немножко еще проехал, потому что он просто не понял, сразу остановится. Он просто ударился об этот лед головой и все", – рассказывает Севрук, жительница Солнечного.
Ярина Козак – соседка погибшего. Они вместе ехали в маршрутке.
"Он медленно двигался – он к выходу, взял свои сумки и стал на последнюю ступенечку, чтобы выйти и потом уже вылетел так. Видно, двери были плохо закрыты", – говорит Ярина Козак, очевидица трагедии.
"Авария случилась перед сельской амбулаторией – девушка сразу побежала за фельдшером.
До своей остановки мужчина не доехал всего 50 метров. Смерть, по словам очевидцев, наступила мгновенно.
В справке о смерти записано: причина – черепно-мозговая травма. В полиции ждут заключение технической экспертизы.
"Если по заключению судебно-технической экспертизы будет установлено, что все-таки механизм замка был неисправен, и дверца открылась сама – то ответственность будет нести тот работник автопарка, на плечи которого ложатся обязанности по выпуску на линию неисправного транспортного средства", – сказала Ольга Номерчук, и.о.пресс-офицера ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Полиция возбудила дело по статье – нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть. Виновнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Директор автотранспортного предприятия утверждает – проводил инструктаж и требовал тщательно осматривать автобусы. Но тут имел место человеческий фактор.
"По словам водителя, этот пожилого человек встал и не доезжая до остановки метров 50, он встал и пошел к двери. И я не знаю, почему так произошло или как случилось – он взялся не за ту ручку ... Там есть поручни, есть все, чтобы можно было стоять и держаться. И, возможно, взялся за ту ручку, которая открывает дверь", – сказал Виктор Билявский, перевозчик.
Это ДТП с участием маршруток – уже третье в Житомире за последние несколько месяцев. В декабре на ходу выпал 9-летний мальчик – в автобусе не закрылись двери. Смертью пассажира закончилась поездка в маршрутке под Черниговом. Причина все та же неработающая дверь.
Что случилось с механизмом на этот раз – выяснят эксперты. Машина – на штрафплощадке. А у водителя – выходной – он отвечает на вопросы следователей. Погибшего пенсионера похоронят в его родном селе.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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